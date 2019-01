Gericht „erlaubt“ Aggression: AMS will berufen

AMS-Vorstand Johannes Kopf will das aktuelle Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG), wonach aggressives Verhalten in AMS-Kursen zumutbar sei, nicht einfach so hinnehmen. „Ich gehe davon aus, dass wir uns dagegen wehren werden, um einfach hier Klarheit zu bekommen“, so Kopf im Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag.