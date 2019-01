Letsch sauer: „6:1 muss jetzt Geschichte sein!“

Sehr wohl ein Thema ist für Letsch aber das Test-0:1: „Wegen einer Niederlage geht die Welt nicht unter, aber es war doch sehr ärgerlich, ehrlich gesagt kotzt es mich an. Vorne haben wir vor allem vor der Pause alles versiebt, hinten haben wir zu viel zugelassen. So geht es nicht.“ Was Letsch auch klarstellte: „Es wird noch so viel vom 6:1-Derbysieg im letzten Spiel vor der Winterpause gesprochen. Doch der ist vorbei, das muss jetzt Geschichte sein, sonst kommen wir nicht weiter!“ Samstag gibt es den nächsten Test gegen Ried (Generali-Arena, 13), da will er von seinen Mannen ein anderes Gesicht sehen.