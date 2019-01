Katastrophe in Wengen nur knapp verhindert

Lässt Svindal Kitzbühel aus?

Entscheidende Tage kommen in Wengen auf Aksel Lund Svindal zu. Der seit Bormio wieder Probleme mit dem rechten Knie hat. Deshalb überlegt Norwegens frischgebackener Sportler des Jahres sogar, kommende Woche den Streif-Wahnsinn in Kitz auszulassen. „Es würde mir unfassbar schwerfallen, weil ich noch immer auf meinen ersten Sieg in der Kitz-Abfahrt warte!“ Nach dem gestrigen Training gab Aksel vorsichtig Entwarnung: „Das Knie fühlt sich gut an …“