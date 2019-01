Erfolgreiche Suchaktion nach 84-Jährigen in Traun

Große Suchaktion in Traun: Leicht bekleidet verschwand ein 84-Jähriger gegen 0.25 Uhr aus dem Bezirksaltenheim Traun, konnte nicht mehr gefunden werden. Die Polizei machte sich mit Hubschraubern, Hunden und mehreren Streifen auf die Suche - gegen 2 Uhr dann die Entwarnung: Der etwas verwirrte Pensionist konnte in einem Stiegenhaus in der Nähe seines Heims gefunden werden.