Bub (16) stürzt auf Kreuzfahrtschiff in den Tod

Nächstes Drama an Bord des Mega-Kreuzfahrtschiffs Harmony of the Seas: Bei einem leichtsinnigen Kletterversuch ist ein 16-Jähriger in Haiti abgestürzt. Er starb an schweren Kopfverletzungen. Erst zu Weihnachten war ein junger Brite, der als Entertainer an Bord des Kreuzfahrtschiffts arbeitete, über Bord gegangen. Eine groß angelegte Suche nach dem 20-Jährigen blieb ohne Ergebnis.