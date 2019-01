Wartezeit bei Ärztezentren: Vier Standorte möglich

Gesundheitszentren sind Zukunft

Trotz der vielen Fragezeichen will man in Kärnten an dem Vorhaben festhalten. „Gesundheitszentren werden in Zukunft neben dem traditionellen Hausarzt ein fixer Bestandteil der Gesundheitsversorgung sein“, ist Gesundheitsreferentin Beate Prettner überzeugt.