Vonn: „Fahre auf Sieg, mir ist egal, was passiert“

US-Ski-Star Lindsey Vonn will beim verspäteten Start in ihre Abschiedssaison im alpinen Ski-Weltcup ohne unnötige Vorsicht sofort angreifen. „Ich habe in den vergangenen drei, vier Jahren meine Rennen mit kalkuliertem Risiko bestritten. Jetzt sieht die Kalkulation anders aus: Ich fahre nur auf Sieg, mir ist egal, was passiert“, sagte die US-Amerikanerin am Mittwoch in Cortina d‘Ampezzo.