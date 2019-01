Volleyballer in attraktive EM-Gruppe gelost

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren trifft bei der Europameisterschaft ab 12. September in Gruppe B mit den Spielorten Brüssel und Antwerpen auf attraktive Gegner. Neben Co-Gastgeber Belgien wurde die ÖVV-Truppe am Mittwoch im Atomium in Brüssel mit Serbien, Deutschland, der Slowakei und Spanien in einen Pool gelost. Jeweils die Top Vier der vier Sechser-Gruppen kommen ins Achtelfinale.