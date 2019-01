Polit-Schlagabtausch um neuen Stromvertrag

Diskutiert wird wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es sich rechtlich um ein Vergabeverfahren handelt. Die Vorsitzende, Hannelore Schmidt (SPÖ), wird das entscheiden. Sie steht wegen ihrer Vorsitzführung am Dienstag in der ÖVP-Kritik. Die ÖVP wird von mehreren Seiten kritisiert, die Debatte nicht öffentlich führen zu wollen. Die Grünen hadern mit dem Nicht-Auftritt der ehemaligen NEOS-Stadträtin Unterkofler, jetzt ÖVP. Fakt ist: Der Strompreis stieg 2018 an der Börse um 70 Prozent. Auch fix: Zuständig für den Vertrag ist Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS): „Ich gehe davon aus, dass nachverhandelt wird.“