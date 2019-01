Seit Tagen vermisste Tourengeher tot geborgen

Tagelang nicht auffindbar

Die Wintersportler waren am 5. Jänner von einer Tour Richtung Gschwendthütte nicht zurückgekommen und als vermisst gemeldet worden. In der Folge wurde tagelang nach den beiden Männern gesucht, beteiligt waren Bergrettung, Alpinpolizei und Bundesheer. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, die Vermissten konnten aber nicht geortet werden. Die Suchaktion war am vergangenen Freitag wegen der großen Lawinengefahr und der Witterung unterbrochen und am Mittwoch wieder aufgenommen worden.