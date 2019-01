17-Jährige erlitt bei Brand Rauchgasvergiftung

Eine 37-jährige Türkin erhitzte kurz nach 12 Uhr in ihrer Wohnung in Brixlegg Öl in einem Kochtopf und verließ daraufhin die Küche. Die 17-jährige Tochter der Frau befand sich im Wohnzimmer und nahm einige Zeit später Brandgeruch wahr. Die Tochter lief daraufhin in die bereits stark verrauchte Küche und es gelang ihr die Flammen mit dem Kochtopfdeckel zu ersticken. Da die 17-Jährige anschließend über Atemprobleme klagte, verständigte ihre Mutter die Rettung. Die 17-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Durch den Brand wurden zumindest der Dunstabzug und der Kochtopf beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.