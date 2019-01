Slapstick: Syrer rennen sich um und bekommen Elfer

Was für eine Fehlentscheidung! Im letzten Gruppenspiel des Asien-Cups von Titelverteidiger Australien rannten sich beim Stand von 2:1 plötzlich zwei syrische Stürmer gegenseitig um - und bekamen dafür sogar noch einen Elfmeter zugesprochen. Doppelt bitter: Der mexikanische Schiedsrichter machte damit die Partie noch einmal richtig spannend. Denn so stiegen die Australier mit dem Austrianer James Jeggo erst dank eines Treffers in der Nachspielzeit ins Achtelfinale auf. Aber sehen Sie selbst - oben im Video.