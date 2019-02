Dieser Regenschutz ist sein Geld wert

Oh là là! Wer diesen Schirm erstmal öffnet, erblickt das einmalige Design der bekannten Modemacherin Chantal Thomass. Die Designerin ist bekannt für ihre lasziven, sinnlichen und vor allem femininen Muster. So öffnen Sie mit dem Schirm nicht nur einen effizienten Regenschutz, sondern erblicken auch eine Reihe an anmutenden Damenbeinen im Stil des französischen Varietés. Natürlich ist der Schirm nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch funktional, robust und schützt vor Wind und Wetter. Ein perfektes Geschenk für alle Mode-Liebhaber!



Maße:

Stocklänge: 86 cm

Durchmesser: 98 cm

Gewicht: 449 g

Preis: 149,00 €

Hier geht‘s zum Schirm.