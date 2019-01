Wahlkarten zu früh geöffnet: Steirer vor Gericht

„Wären am Montag nie fertig geworden“

„Da wären wir am Montag nie fertig geworden“, berichtet der Beamte vom Druck seitens der Landesbehörde und des Innenministeriums, rechtzeitig ein Ergebnis zu liefern. „Unsere Bezirkshauptmannschaft sollte nicht als unfähig dastehen.“ Also wurde noch am Sonntag bis tief in die Nacht ausgezählt: Das sei Amtsmissbrauch, meint Oberstaatsanwalt Hans-Peter Kronawetter von der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.