Unglücksfall vermutet: Bulgare in Tirol abgängig

Ein 45-jähriger Bulgare wird seit rund einer Woche in Galtür vermisst. Der Mann, der als Kellner in einem Gastronomiebetrieb angestellt ist, habe gegenüber seinem Arbeitgeber angegeben, nach Bulgarien fahren zu wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Alle bisherigen Ermittlungen zum Verbleib des Mannes seien jedoch negativ verlaufen, weshalb ein Unglücksfall vermutet wird.