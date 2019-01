Transplantationsklinik mit einem neuen Herzstück

Die Mitarbeiter sind da, die Klinikseelsorger und die Führung der Tirol Kliniken. Partystimmung in der Intensivstation! Die um 2,5 Millionen Euro renovierte Einheit an der Klinik für Transplantationschirurgie in Innsbruck wurde am Mittwoch eingeweiht. Noch ist sie leer. Ab 28. Jänner werden hier Patienten versorgt.