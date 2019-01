Saalbach ist einfach „Hoff-Tastic“

Bevor er heute Looking for Freedom auf 1500 Meter anstimmt, erfreute er sich aber noch am Winterwonderland. Nach einem Spaziergang durch Hinterglemm, dem Abstecher am Westgipfel, ging’s mit dem Snowmobile zur Wolfshütte auf Kasnocken, und abends stand eine Pferdeschlittenfahrt am Programm. „Die Fahrt durch die tief verschneite Landschaft ist ein Traum – fast wie Weihnachten“, schwärmte er, bevor er sich bei Bascht Hasenauer in der Lindlingalm mit einem Gröstl für den heutigen Auftritt stärkte.