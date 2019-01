„Das Schnitzel lassen wir uns trotzdem schmecken!“

Schnee – das Unwort des Jahres verursacht derzeit bei Betroffenen in manchen Regionen Salzburgs akute Magengeschwüre. In Faistenau und Hintersee lassen sich die Einheimischen nach zehn Tagen Dauer-Schaufeln das Schnitzel am Stammtisch dennoch schmecken. Und lassen dabei kein gutes Haar am „Lift-Chinesen“.