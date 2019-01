Hilfreiche Erfindungen für die Wintersportler

Ein kleines Stück Stoff, mit dem viele Skitourengeher und Wanderer eine Freude haben, ist das Fetzerl von Andi Winkler aus Rauris und seiner Partnerin Bettina Sandtner aus Abtenau. Entstanden ist die Idee auf einer Tour mit Freunden. „Jeder kennt es, wenn man am Gipfel ankommt, ist man am Rücken verschwitzt. Ich war in der Hütte immer zu langsam und habe nie den Platz am warmen Kamin sondern am zugigen Fenster erwischt“, sagt Winkler.