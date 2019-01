Neuer 7er-BMW: Das Luxusschiff mit dem Nierentrumm

BMW scheint sogar stolz darauf zu sein, dass die Nieren des neuen 7er 40 Prozent größer sind als die des alten und damit kaum noch etwas auf X7-Format fehlt. Außerdem wurde die Fahrzeugfront fünf Zentimeter höher gezogen. Dadurch tritt der BMW bei Weitem massiver auf als früher und befriedigt die Ansprüche an Repräsentierfähigkeit, die in China besonders hoch sind, in besonderem Maße.