Mikl-Leitner präsentiert ihre Strategien für 2019

Im Bereich „Mobilität“ soll demnächst die „Strategische Prüfung Verkehr“ für die sogenannte Europaspange erfolgen. Mit dem Straßenbauprojekt sollen das Wald- und Weinviertel an Ballungszentren und internationale Wirtschaftsräume angebunden werden, betonte die Landeshauptfrau in Raabs an der Thaya. Erstmalig werde im ersten Quartal eine strategische Verkehrs-Prüfung in Kombination von Straße und Schiene eingereicht.