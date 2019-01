Unachtsamkeit eines Lenkers fordert vier Verletzte

Kein Kindersitz

Ein deutscher Lenker (72) übersah allerdings die beiden stehenden Fahrzeuge und krachte in das Heck des 22-Jährigen. Aufgrund der Wucht des Anpralls wurde dieses auf den Wagen der in Aspach lebenden Rumänin geschoben. Die 30-Jährige, ihr im Fond mitfahrender Vater und der zweijährige Sohn, der offenbar in keinem Kindersitz angeschnallt war, wurden verletzt. Auch die Beifahrerin (67) des Deutschen zog sich eine Verletzung zu.