Erste Bilanz nach 14 Tagen Schneechaos in Salzburg

Landeshauptmann Wilfried Haslauer lobte den Mut und den Zusammenhalt nicht nur in der Bevölkerung und bei den Urlaubern, sondern auch bei den Helfern. „Ohne den Zusammenhalt hätten wir die Krise nicht bewältigen können.“ So waren etwa 700 ehrenamtliche Mitglieder der Lawinenwarnkommission in 90 Gemeinden unterwegs, um die Lage zu beurteilen. Bei der Feuerwehr leisteten 6500 Mann in 1100 Fällen Hilfe. Insgesamt waren 8000 Einsatzkräfte und dazu 230 Techniker der Salzburg AGim Dauereinsatz. Gedankt wurde auch Militärkommandant Anton Waldner. Bis zu 400 Soldaten schaufeltenSchnee. Sie leisteten 21.000 unentgeltliche Arbeitsstunden. Das Rote Kreuz war in den vergangenen 14 Tagen mit 400 Leuten bei 44 Einsätzen. Hinzu kommen 20 Nottransporte über geschlossene Straßen bzw. Umwege. Die Bergrettung war mit 431 Mann von 54 Ortsstellen bei 46 Notfällen.