Netrebko, Lugner-Show und ein Tattoo-Studio

Die letzen Vorbereitungen für den 63. Opernball laufen bereits auf Hochtouren. Und auch heuer übertraf sich Opernball-Organisatorin Maria Großbauer wieder einmal selbst. Denn neben Anna Netrebko, die den Opernball eröffnen wird, der Debütantinnen-Tiara, die von Donatella Versace entworfen wurde, gibt es auch erstmals ein Opernball Tattoo-Studio. Was es damit auf sich hat und was man sonst noch alles in der Luxus-Damenspende, des wohl berühmtesten Balls Österreichs findet, erfahren Sie im Adabei-Video.