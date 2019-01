Auch Kurz drängt auf Abschiebung Straffälliger

Kurz will in dieser Frage „Vorreiter“ in der EU sein

Bevor Österreich Gesetze ändert, sollte man als erstes auf europäischer Ebene aktiv zu werden, so Kurz weiter, aber: „Manchmal braucht es Vorreiter, um ein Umdenken einzuleiten.“ Angesprochen auf Überlegungen, auch nach Syrien abzuschieben, meinte der ÖVP-Obmann, die Sicherheitslage in unterschiedlichen Gebieten Syriens sei unterschiedlich zu bewerten: „Aber straffällige Asylwerber müssen abgeschoben werden, und zwar rasch und egal woher sie kommen.“