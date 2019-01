Krokodil springt hoch und zerfleischt Forscherin

Das riesige, „Merry“ getaufte Krokodil soll sich laut Angaben der englischen Tageszeitung „Daily Mail“ an einer knapp drei Meter hohen Mauer hochgesprungen sein, und die Forscherin Deasy Tuwo am CV Yosiki Laboratory in Ranowangko im Norden der Provinz Sulawesi angefallen haben, als sie Freitagfrüh zur Fütterungszeit Fleisch in das Gehege geworfen hatte.