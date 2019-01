Ganz Wien ist im Cosplay-Fieber

Zum dritten Mal in Folge feiert die ganze Welt am 26. Jänner die Marvel-Comics! Im Zeichen berühmter Helden wie den Avengers, Deadpool und der freundlichsten Spinne aus der Nachbarschaft honoriert der Panini Verlag den Neuanfang einer Ära. Auch in Österreich machen nicht nur Comicläden bei dieser Aktion mit und bieten an diesem Tag exklusive Variantcovers und limitierte Metallboxen an, ebenso wie einen speziell aufgelegten Gratis Comic, Pins und viele tolle Postkarten! Mit City4U könnt ihr zu diesem Anlass ein Überraschungspaket gewinnen, das euch garantiert gefällt: