„Sind EU-Land mit den meisten Tötungen von Frauen“

Das Jahr 2019 ist noch jung, dennoch sind heuer bereits vier Frauen in Österreich ermordet worden. Was die Hintergründe der schrecklichen Welle der Gewalt sind, was sich in den Köpfen der Täter abspielt und was passiert, wenn man den Hinterbliebenen der Opfer die Todesnachricht überbringen muss, beantwortet im krone.tv-Livetalk der Notfall- und Kriminalfallpsychologe Wolfgang Marx, dem zufolge „Österreich das EU-Land ist, in dem relativ gesehen die meisten Tötungsdelikte an Frauen geschehen“.