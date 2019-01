Mehr Service für Kassen-Patienten

In die Jahre gekommen ist die Servicestelle der Gebietskrankenkasse in Oberwart. Neben dem fehlenden barrierefreien Zugang ist es vor allem das mangelnde Platzangebot, das Mitarbeitern wie Patienten gleichermaßen zu schaffen macht. Deshalb trafen sich bereits im vergangenen Herbst SP-Landesrat Hans Peter Doskozil, FP-Vizelandeschef Johann Tschürtz und FP-Sozialminsterin Beate Hartinger Klein, um eine Lösung zu finden - denn das Ziel war, die Außenstelle in Oberwart auf jeden Fall zu erhalten. Das konnte erreicht werden. Mittlerweile wurde ein neuer Standort gefunden und der Umzug vom Sozialministerium genehmigt. „Ich freue mich, dass alles geklappt hat. Im Neubau wird es dann endlich auch wieder die Möglichkeit für vertrauliche Gespräche zwischen Versicherten und Ärzten geben.