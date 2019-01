Künftig neue Kriterien für Manager-Boni

Die Regelung für die Manager-Boni bei der Salzburg AG - aber nicht nur - wird neu definiert. Darauf einigten sich alle Parteien, nach einem abgeänderten SPÖ-Antrag, am Mittwoch im Landtag. Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sollen dabei eine größere Rolle spielen. Der Bonus 2018 bleibt unangetastet. In Zukunft sollen auch die Boni-Kriterien in anderen Unternehmen mit Landesbeteiligung, etwa dem Flughafen, geändert werden.