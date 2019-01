Steirischer Auto-Sektor von Brexit stark betroffen

Magna bereitet sich auf Veränderungen vor

Magna Steyr in Graz fertigt für Jaguar derzeit zwei Fahrzeuge. Nach dem im britischen Unterhaus abgelehnten Brexit-Deal ließ Magna verlauten, dass man sich als global agierendes Unternehmen auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld vorbereite. Dies geschehe auch in Absprache mit den Kunden. „Da es jedoch bisher keine konkreten Entscheidungen im Falle des Brexit gibt, möchten wir uns auch an diesen Spekulationen nicht beteiligen“, hieß es.