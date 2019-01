An diesen Frisuren-Trends kommt niemand vorbei

Farbenspiel

Bei den Haarfarben lautet das Motto 2019: mehr Natürlichkeit! Zumindest meistens. Neben Intensivtönungen in der eigenen Haarfarbe und dem Dauerbrenner Bayalage darf man in diesem Jahr nämlich auch mal richtig tief in den Farbtopf greifen. Auswaschbare Colour-Sprays gibt es in allen Farben des Regenbogens und sie bringen richtig viel Farbe auf den Kopf.