Mehr Sozialhilfe für Ausländer als Österreicher

38,5 Millionen Euro wurden in Graz 2018 an Mindestsicherung ausbezahlt. Davon gingen 17,7 Millionen an Österreicher. 20,8 Millionen Euro wurden an Ausländer ausbezahlt - zum überwiegenden Teil an Asylberechtigte. Der Anteil von Asylberechtigten in der Grazer Mindestsicherung liegt bereits bei 44,9 Prozent…