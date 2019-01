Mit diesen Regeln klappt eine offene Beziehung

Offene Beziehungen bleiben zwar ein Spiel mit dem Feuer, „aber das will ich in dem Moment ja auch, sonst würde ich es nicht tun“, so Hartmann. Bevor man also mit dem Feuer spielt, rät die Expertin „jedem Paar, bei dem es nicht mehr prickelt, miteinander daran zu arbeiten, dass es wieder prickelt“.