Insider packt aus: Wie Soros zum Feindbild wurde

Es sind explosive Insider-Infos, die der israelische Politberater George Birnbaum jüngst gegenüber einem Schweizer Magazin auspackte - und sie sollten vor allem in Ungarn einschlagen: Birnbaum sprach nämlich erstaunlich frei von der Leber weg über die Konstruktion des Feindbildes George Soros, das sich von Israel aus über Ungarn im Lauf der Zeit zum „Exportschlager“ in einschlägigen Kreisen der westlichen Welt entwickelte. Alles begann 2008, als sich der damalige ungarische Ex-Premier Viktor Orban in seinem Drang zurück an die Macht an seinen „alten Freund“, Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, wandte.