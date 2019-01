Wiener Kult-Figur lädt zu Faschingssause

Die Große Kostümprämierung für das beste Kostüm findet um 2 Uhr auf der Hauptbühne statt, moderiert von Dame Galaxis & Tamara Mascara. In der Promi-Jury sitzen Roberta Manganelli, (Chefin von Stella Models), Simon Dorner (Veranstalter von Ken Club), Mara Freifrau von Gheddon zu Gedöhns (Trans-Expertin), Markus Morianz (Top Fotograf), Vic Cooper (Modedesignerin), Elvyra Geyer (MQ Vienna Fashion Week) und Emma Lanford (HORNY-Sängerin). Der Hauptpreis ist eine Reise für 2 Personen zum Christopher Street Day in Berlin im Sommer 2019, die anderen Preise sind ein Wochenende in einem Deluxe-Hotel in Österreich, und verschiedene andere attraktive Gewinne!