Alice Merton: Königin des Indie-Mainstream-Pop

Merton ist ganz im Gegensatz zu ihrer Rolle in der Öffentlichkeit niemand, dem es grundsätzlich leichtfällt, aus seinem Herz eine Mördergrube zu machen. In der Musik, hinter den Melodien und selbstgeschriebenen Texten findet sie trotz der Öffnung nach außen aber ausreichend Platz, um sich in ihr immer kleiner werdendes, ganz privates Refugium zurückzuziehen. Der Albumtitel wurde übrigens nicht willkürlich gewählt, denn „Mint“ (zu Deutsch: „Minze“) spielt in Mertons Leben eine wichtige Rolle. „Vor allem wenn es um meine Ängste geht“, sagt sie im Interview mit laut.de, „wenn ich Angst habe, ist das Einzige, was mir hilft Minze. Sei es in Form von Minztee, Kaugummi oder was auch immer.“ Das Rampenlicht sollte für Merton momentan kein großes Problem mehr darstellen - und „Mint“ sie in neue Karrieresphären katapultieren. Nur sehr wenig Indie-Pop klingt so stark nach Mainstream wie der ihre.