„Elder Scrolls Online“: Drachen-Erweiterung kommt!

Bethesda spendiert seinem Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online“ am 4. Juni eine neue Erweiterung: „Elsweyr“. Das Add-on bringt ein neues Gebiet mit und läutet im Spiel das „Jahr des Drachen“ ein, in dem man es mit den feuerspeienden Echsen zu tun bekommt. Rund 30 Stunden zusätzliche Story-Inhalte versprechen die Entwickler für das Add-on, überdies will man die neue Klasse des Nekromanten und frische Dungeons einführen.