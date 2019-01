Ex-Grüne: Mordserie ist ein „männliches“ Problem

Die Serie an grausamen Frauenmorden in Österreich lässt kaum jemanden unberührt. In den sozialen Medien wird heftig diskutiert, wie es so weit kommen konnte. Dabei wird immer wieder die Herkunft der mutmaßlichen Täter in den Vordergrund gerückt. Genau daran stößt sich nun die ehemalige Abgeordnete der Grünen, Sigi Maurer: „Das einende Merkmal bei Männern, die Frauen ermorden, ist, dass sie Männer sind.“