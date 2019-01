Aggressionen in AMS-Kursen für Lehrer „zumutbar“

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, demzufolge aggressives Verhalten in AMS-Kursen den Lehrern bis zu einem gewissen Grad zumutbar sind, sorgt für Aufregung. AMS-Chef Johannes Kopf hat am Mittwoch angekündigt, die Erkenntnis „im Detail prüfen“ zu lassen. Auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will eine Prüfung in die Wege leiten. Anlassfall war ein Mann, der seine Fortbildung beim AMS mit Drohungen gestört hatte. Er war deshalb vom Kurs ausgeschlossen und ihm der Bezug des Arbeitslosengeldes vorübergehend gestrichen worden.