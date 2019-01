25-Jähriger stach sich Messer selbst in Bauch!

Ein vermeintlich schwerer Raub mit einem Messer am Dienstag in Graz hat sich als Lüge aus Scham herausgestellt. Das Opfer hatte 2000 Euro von seinem Vater bekommen und sollte damit seinen Lebensunterhalt finanzieren. Stattdessen kaufte der Mann aber einen Computer. Um nicht die Wahrheit sagen zu müssen, erfand er den Überfall und stach sich selbst ein Küchenmesser in den Bauch.