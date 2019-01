Morddrohungen gegen griechische Abgeordnete

Medienberichten zufolge erhielt eine Politikerin per SMS Bilder von Frauen mit abgetrennten Köpfen, weil sie für Tsipras stimmen will. Dieser stellte sich am Mittwoch einer Vertrauensabstimmung. Andere Parlamentarier berichteten offenbar ebenfalls von Drohanrufen, die sich auch gegen ihre Familien richten sollen. Im Norden Griechenlands und in der Hafenstadt Thessaloniki tauchten außerdem in den vergangenen Tagen unzählige Plakate mit Fotos von Parlamentariern auf. Unter den Konterfeis wird die Frage gestellt: „Wirst auch Du (unsere Provinz) Mazedonien verraten?“ Die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.