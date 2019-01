Gewinnen Sie VIP-Tickets für das Grande Finale!

Das Grande Finale der krone.at-eBundesliga steht vor der Tür! Um eine optimale Vorbereitung für alle eSportler zu gewährleisten, werden der Team- und der Einzelbewerb in diesem Jahr an unterschiedlichen Tagen ausgetragen. Das Finale im Teambewerb findet am Samstag, 19. Jänner statt, der Einzelwettbewerb wird am 2. Februar ausgetragen. krone.at verlost 2x2 VIP-Tickets für das eSport-Event des Jahres!