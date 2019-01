Sportliche Hüttengaudi am Donaukanal

In seiner dritten Saison wartet das beliebte Feuerdorf bis 26. März am Wiener Donaukanal neben kulinarischen Neurungen auch mit sportlichen Highlights auf: Dabei setzt man auf Traditionelles und lässt die Herzen eingefleischter Eisstockschieß-Fans höherschlagen. Wer sich die sportliche Hüttengaudi nicht entgehen lassen will, kann nun sein Glück versuchen und bei City4U an der Verlosung um eine 90-minütige Bahnmiete teilnehmen. Inkludiert ist auch das nötige Zielwasser: Ein Neun-Liter-Kessel Punsch zum Selbsteinschenken!