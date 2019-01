Diese Turnübung begeistert 31 Millionen Menschen!

Und dann fand sie die NCAA, eine Turnerliga, die weniger strenge Regeln hat, als der olympische Turnsport. Und sie hatte Glück: Sie kam unter die Fittiche von Turn-Legende Valerie Kondos Field, besser bekannt als „Miss Val“, die ihr die Freude am Turnen zurückbrachte. Was man auch an diesem Video gut sehen kann.