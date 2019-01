Anna Netrebko singt mit Ehemann bei Eröffnung

Netrebko blieb den Festspielen auch in den Folgejahren treu und sorgte etwa 2017 als „Aida“ in der Regie von Shirin Neshat für ein ausverkauftes Haus. Schließlich ist die Russin, die immer wieder auch mit politischen Positionen für Schlagzeilen sorgt und etwa 2012 eine Petition für die Rückkehr von Wladimir Putin ins Präsidentenamt unterschrieb, eine sehr kluge Sängerin, die weiß, mit der Entwicklung ihrer Stimme mitzugehen. So debütierte sie etwa 2016 als Elsa erstmals in einer Wagner-Oper („Lohengrin“) in Dresden. Netrebko darf sich seit 2008 „Volkskünstlerin Russlands“ und seit 2017 „Österreichische Kammersängerin“ nennen.