Wer als Erster den Tesla hackt, kriegt einen Tesla

Der Elektroauto-Spezialist Tesla hat 900.000 US-Dollar Kopfgeld auf Sicherheitslücken in seinen Hightech-Autos ausgesetzt. Auf einem im März stattfindenden Hacker-Event in Kanada will das US-Unternehmen ein Model 3 für Versuche zur Verfügung stellen und die Entdeckung von Sicherheitslücken äußerst reich belohnen. Wer den Tesla am schnellsten knackt, bekommt einen geschenkt.