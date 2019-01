Diese Tipps sparen Aufwand & Zeit

Wo gehobelt wird, fallen auch Späne - dieses Sprichwort lässt sich auch auf die Küche übertragen. Vielen vergeht beim Gedanken an die Abfälle und den Dreck die Lust am Kochen. Fertiggerichte sind im Vergleich deutlich unkomplizierter. Allerdings büßt man damit auch an Geschmack, Gesundheit und Geld ein. Doch das muss nicht sein! Wir haben praktische Tipps und Gadgets, wie das Kochen nicht im Chaos endet.