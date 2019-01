Dealer in Graz hortete drei Kilogramm Marihuana

In der Wohnung wurde neben dem Marihuana auch Bargeld sichergestellt. Aufgrund der großen Menge an Suchtmittel nahmen die Polizisten den Verdächtigen vorläufig fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Während der Amtshandlung verhielt sich der Verdächtige übrigens ruhig und zeigte sich teilweise geständig.