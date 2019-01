21-Jähriger raste mit 120 km/h mitten durch Graz

„Wollte keine Probleme mit der Polizei haben“

Polizisten stellten den 21-Jährigen und seinen Beifahrer (22) schließlich in einer Firmeneinfahrt in der Waagner-Biro-Straße. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer Mauer, es wurde beschädigt. Als Grund für seine Flucht gab der 21-Jährige an, dass er keine Probleme mit der Polizei haben wollte, nachdem das Fahrzeug seinem Vater gehöre. Ein Alkotest sowie ein Suchtmittel-Vortest verliefen negativ.